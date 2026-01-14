Coppa d'Africa, via alle semifinali. Senegal-Egitto, le formazioni: Koulibaly sfida Salah
La Coppa d'Africa entra nella sua fase cruciale. Il torneo che si sta svolgendo in Marocco vedrà disputarsi nel corso della serata le due semifinali: alle 18 ecco Senegal-Egitto, alle 21 invece i padroni di casa del Marocco affronteranno la Nigeria. In panchina l'attaccante della Lazio, Dia. Davanti il Senegal si affida a Ndiaye, Jackson e Mane. L'Egitto risponde con Marmoush e Salah.
Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, con le scelte dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Senegal-Egitto
Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, Gueye, Gana; Ndiaye, Jackson, Mane. Allenatore: Pape Thiaw.
Egitto (4-3-1-2): El Shenawy; Hany, Hossam, Rabia, Fatouh; Attia, Yasser, Fathy; Ashour; Salah, Marmoush. Allenatore: Hossam Hassan.
Le semifinali di Coppa d'Africa
ore 18:00 Senegal-Egitto
Ore 21:00 Nigeria-Marocco
La finale per il 3°-4° posto
Sabato 17 gennaio, ore 17:00
La finale
Domenica 18 gennaio, ore 20
