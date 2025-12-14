Almeyda torna a vincere: 4-0 all'Oviedo, balzo Siviglia all'8° posto in Liga

Il Siviglia di Matias Almeyda si sbarazza del Real Oviedo con un secco 4-0 e balza dal 13esimo all'ottavo posto in Liga spagnola. Due gol sono arrivati già nel primo tempo con Adams al 4' e Sow al 22', poi Mendy al 51' ha arrotondato il risultato, poi fissato sul poker da Ejuke all'89'. Una vittoria che in campionato mancava al Siviglia dall'1-0 all'Osasuna dell'8 novembre.

Vediamo di seguito i risultati della 16^ giornata con le gare giocate fino a qui, con la classifica aggiornata della Liga.

Il programma completo della 16^ giornata in Liga

Real Sociedad - Girona 1-2

Atletico Madrid - Valencia 2-1

Maiorca - Elche 3-1

Barcellona - Osasuna 2-0

Getafe - Espanyol 0-1

Siviglia - Oviedo 3-0

Celta Vigo - Ath. Bilbao

Levante - Villarreal

Alaves - Real Madrid

Vallecano - Betis

Classifica

1. Barcellona 43 (17 partite giocate)

2. Real Madrid 36 (16)

3. Villarreal 35 (16)

4. Atl. Madrid 34 (17)

5. Espanyol 30 (16)

6. Betis 24 (15)

7. Ath. Bilbao 23 (16)

8. Siviglia 20 (16)

9. Getafe 20 (16)

10. Elche 19 (16)

11. Celta Vigo 19 (15)

12. Alaves 18 (15)

13. Vallecano 17 (15)

14. Maiorca 17 (16)

15. Real Sociedad 16 (16)

16. Osasuna 15 (16)

17. Valencia 15 (16)

18. Girona 15 (16)

19. Oviedo 10 (16)

20. Levante 9 (15)