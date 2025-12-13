Siviglia, un altro prestito da Goldman Sachs: lunedì previsto il 5° bilancio negativo

Il Siviglia ha firmato un ampliamento del macrocredito che aveva già sottoscritto con il colosso nordamericano Goldman Sachs per un valore di 70 milioni di euro, che si aggiungono ai precedenti 108 milioni. Una mossa strategica del club spagnolo, che permetterà alla società di far fronte finanziariamente alla fine della moratoria del Governo che consentiva di non contabilizzare nei bilanci in perdita i risultati degli esercizi 2020-21 e 2021-22 a causa degli effetti della pandemia-Covid.

Il club andaluso presenterà la richiesta nella giornata di lunedì, all’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, per il quinto esercizio consecutivo comparirà un bilancio negativo, nello specifico pari a 54 milioni di euro. Questo comporta un aumento del debito del Siviglia e mette persino a rischio la viabilità della società. Novità che vanno ad aggiungersi ai costanti rumor sull'imminente e possibile vendita del club a un investitore straniero, in questo caso proveniente dagli Stati Uniti.

Ecco perché si sta svolgendo una due diligence, per conoscere in modo esatto e preciso la situazione finanziaria della società. Si tratta di un meccanismo abituale in questo tipo di grandi operazioni di compravendita societaria. Al momento i principali azionisti hanno respinto la prima offerta formale recapitata al Siviglia da un gruppo guidato dall’imprenditore ed ex consigliere Antonio Lappí, perché ritenuta insufficiente. Ma il futuro della proprietà del club spagnolo resta apertissimo, tra il consiglio di amministrazione che sostiene che il debito netto al 31 dicembre sarà di 88 milioni ma si appianerà nella prossima stagione grazie al piano di disinvestimento e risparmio attuato. Mentre c'è chi sostiene che il rosso della società sarà molto più elevato.