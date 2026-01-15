Coppa del Re, le formazioni ufficiali di Racing Santander-Barcellona e Burgos-Valencia
Questa sera si chiude il quadro degli ottavi di finale di Coppa del Re. Alle 21:00 il Barcellona ospite sul campo del Racing Santander; nell'altra partita il Valencia sfida a domicilio il Burgos Fc. Queste le formazioni ufficiali:
RACING SANTANDER (4-2-3-1): Ezkieta; Mantilla, Gondalez, Ramon, Salinas; Gueye, Puerta; Martin, Canales, Vicente; Lozano.
Allenatore: José Alberto.
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Gerard Martin, Cubarsì, Alex Balde; Bernal, Casado; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; Ferran Torres
Allenatore: Hansi Flick
------------------------------
BURGOS FC (4-4-2): Cantero; Redrado, Sierra, Cordoba Kerejeta, Miguel; Gonzalez Ballesteros, Morante, Atienza, Cordoba; Nino, Curro.
Allenatore: Luis Miguel Ramis
VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Tarrega, Comert, Rubo, Vazquez; Santamaria, Almeida; Lopez, Duro, Ramazani; Sadiq.
Allenatore: Carlos Corberan