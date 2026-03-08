Bundesliga, St. Pauli e Werder Brema si giocano la permanenza in massima serie: il programma
Si chiude quest’oggi, con solo due partite in programma, la 25^ giornata di Bundesliga. L’anticipo si gioca alle 15:30 ad Amburgo dove i padroni di casa del St Pauli vanno a caccia del terzo successo consecutivo accogliendo l’Eintracht Francoforte. Il posticipo va invece in scena nella capitale tedesco dove l’Union Berlino sfida il Werder Brema, invischiato in piena lotta salvezza.
Questo il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach 4-1
Sabato 7 marzo
Friburgo - Bayer Leverkusen 3-3
Lipsia - Augsburg 2-1
Mainz - Stoccarda 2-2
Wolfsburg - Amburgo 1-2
Heidenheim - Hoffenheim 2-4
Colonia - Borussia Dortmund 1-2
Domenica 8 marzo
St. Pauli - Eintracht Francoforte ore 15:30
Union Berlino - Werder Brema ore 17:30
Questa la classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco — 66 punti (25 partite giocate)
2. Borussia Dortmund — 55 (25)
3. Hoffenheim — 49 (25)
4. Stoccarda — 47 (25)
5. RB Lipsia — 47 (25)
6. Leverkusen — 44 (25)
7. Eintracht — 34 (24)
8. Friburgo — 34 (25)
9. Augsburg — 31 (25)
10. Amburgo — 29 (25)
11. Union Berlino — 28 (24)
12. Borussia M’Gladbach — 25 (25)
13. Colonia — 24 (25)
14. Mainz — 24 (25)
15. FC St. Pauli — 23 (24)
16. Werder Brema — 22 (24)
17. Wolfsburg — 20 (25)
18. Heidenheim — 14 (25)
