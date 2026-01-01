Corsa a tre per Yan Diomande: Bayern e PSG sfidano il Manchester United
Si infiamma la corsa a Yan Diomande, una delle ali più promettenti d’Europa. Il Manchester United non è più solo: secondo Sky Sports, anche Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno deciso di accelerare sul talento classe 2005 del Lipsia, rendendo la trattativa molto più complessa per i Red Devils.
Diomande è considerato dal club tedesco un potenziale crack del futuro, ma il crescente interesse internazionale costringe il Lipsia a valutare anche scenari di cessione. Per sedersi al tavolo, però, servirà una proposta molto importante: la richiesta si aggira tra 60 e 62 milioni di sterline.
A Old Trafford, il giovane ivoriano è stato individuato come prima alternativa dopo la fumata nera per Antoine Semenyo, ormai vicino al Manchester City. Rúben Amorim vede in Diomande un profilo ideale per un progetto di crescita graduale, più che una soluzione immediata.
L’inserimento di Bayern e PSG cambia però lo scenario: i bavaresi lo considerano un investimento strategico per il futuro delle corsie offensive, mentre il club parigino è convinto che le sue qualità possano fare la differenza sia in Ligue 1 che in Champions League.
Il Lipsia preferirebbe rinviare ogni discorso all’estate, ma con Diomande impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio e sotto i riflettori internazionali, la sensazione è che le prossime settimane possano diventare decisive.