Liga Portugal, continua il duello a distanza: Porto e Sporting CP vincono entrambe 1-0
Continua il duello a distanza nella 22^ giornata della Liga Portugal tra Porto e Sporting CP. La squadra di Farioli batte 1-0 in trasferta il Nacional grazie al gol di Bednarek al 60' e mantiene i 4 punti di distanza dallo Sporting CP. Gli uomini di Borges non sentono la pressione e, pur soffrendo, vincono 1-0 contro il Famalicao e restano aggrappati alla vetta. Di seguito tutti i dettagli:
22^ GIORNATA
13 febbraio 2026
Santa Clara-Benfica 1-2
Tondela-Alverca 1-1
14 febbraio
Casa Pia-Arouca 3-2
Guimaraes-Estrela 2-1
Gil Vicente-Braga 2-1
15 febbraio
Nacional-Porto 0-1
AFS-Estoril 3-0
Sporting CP-Famalicao 1-0
16 febbraio
21.15 Rio Ave-Moreirense
CLASSIFICA
Porto 59 (22)
Sporting CP 55 (22)
Benfica 52 (22)
Gil Vicente 40 (22)
Braga 39 (22)
Famalicao 32 (22)
Guimaraes 31 (22)
Estoril 30 (22)
Moreirense 30 (21)
Alverca 25 (22)
Estrela 23 (22)
Arouca 23 (22)
Casa Pia 22 (22)
Nacional 21 (22)
Rio Ave 20 (21)
Santa Clara 17 (22)
Tondela 15 (22)
AFS 8 (22)
