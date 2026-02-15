LaLiga, il Real Betis batte 2-1 in trasferta il Maiorca: non basta il gol del solito Muriqi
Non basta il gol del solito Muriqi al Maiorca, che perde 2-1 in casa contro il Real Betis. Gli ospiti segnano due reti nel primo tempo con Ezzalzouli al 18' e Bakambu al 47' e dopo amministrano il risultato, soffrendo anche nel finale, ma riuscendo a portare a casa i tre punti. Di seguito tutti i dettagli sul 24° turno de LaLiga e la classifica:
LALIGA, 23^ GIORNATA
Venerdì 13 febbraio
Elche-Osasuna 0-0
Sabato 14 febbraio
Espanyol-Celta Vigo 2-2
Getafe-Villarreal 2-1
Siviglia-Alaves 1-1
Real Madrid-Real Sociedad 4-1
Domenica 15 febbraio
Real Oviedo-Athletic Club 1-2
Rayo Vallecano-Atletico Madrid 3-0
Levante-Valencia 0-2
Maiorca-Betis 1-2
La classifica di Liga aggiornata
1. Real Madrid 60 punti (24 partite giocate)
2. Barcellona 58 (23)
3. Villarreal 45 (24)
4. Atletico Madrid 45 (24)
5. Betis 42 (25)
6. Espanyol 34 (23)
7. Celta Vigo 34 (24)
8. Real Sociedad 31 (24)
9. Ath. Bilbao 31 (24)
10. Osasuna 30 (24)
11. Getafe 29 (24)
12. Girona 26 (23)
13. Siviglia 26 (24)
14. Alaves 26 (24)
15. Valencia 26 (24)
16. Elche 25 (24)
17. Vallecano 25 (23)
18. Maiorca 24 (24)
19. Levante 18 (23)
20. Oviedo 16 (23)
