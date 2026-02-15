Szoboszlai: "Non farò la stagione di Gerrard, lui è una leggenda del Liverpool"

Il Liverpool ha vinto ieri 3-0 contro il Brighton in FA Cup e uno dei gol è stato segnato da Dominik Szoboszlai, sempre più trascinatore dei Reds. Nel post-partita il talento ungherese ha parlato ai media presenti, come si legge su Fabrizio Romano: "Non giocherò la stagione di Gerrard, lui è stato una leggenda del club. Io cerco solo di scrivere la mia storia e di dare il massimo in ogni partita. Spero di arrivare fino alla fine".

Il classe 2000 nel corso della stagione ha giocato una partita in Community Shield, 8 in Champions League, segnando 4 gol, 24 in Premier League, siglando 4 reti e 2 in FA Cup, trovando 2 gol. In totale sono già 10 centri, la doppia cifra è stata raggiunta a febbraio. Insomma, il 25enne ha già battuto il suo score delle stagioni precedenti, segnale che sta davvero facendo bene.