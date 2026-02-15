Atletico, Simeone risponde a Oblak: "La squadra non sceglie le partite. Rayo oggi superiore"

Dopo le parole pesantissime da parte di Jan Oblak, Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha risposto al suo portiere ai microfoni di DAZN: "Non sono d'accordo con lui, la squadra non sceglie quali partite giocare, ma senza dubbio abbiamo fatto male oggi. Non credo sia dovuto alle motivazioni il rendimento differente tra il campionato e le coppe".

Come si spiega il risultato di oggi?

"Loro sono stati superiori, noi non abbiamo avuto occasioni. Non è stato per mancanza di intensità o di voglia. Ci sono mancate le scelte".

Quanto è importante che chi gioca meno trovi più minutaggio?

"Lo avranno di nuovo. Questo vale per tutti. Se vogliamo progredire in Champions League, Coppa del Re e Liga, abbiamo bisogno di tutti. Non si tratta di 10 giocatori, ma di tutti e 23. Dobbiamo essere pronti a competere".