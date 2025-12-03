"È pessimo". Real Madrid, Courtois scherza su Mbappé: "Fortuna non doverlo affrontare"

Una doppietta di Mbappé, il centro di Camavinga e il Real Madrid con tre colpi ha spazzato via l'Athletic Bilbao a San Mamés. Ma sugli scudi e meritevole di menzione d'onore anche Thibaut Courtois, portiere dei blancos che ha sventato occasioni potenziali per gli avversari con interventi decisivi.

Intervenuto nel post-partita, il giocatore belga ha commentato il peso della vittoria (3-0) dopo tre pareggi di fila in Liga. Accorciando a -1 dal Barcellona: "Era una partita molto importante con la serie di pareggi che stavamo avendo", ha ricordato Courtois. "Abbiamo avuto una buona intensità fin dall’inizio", le parole riprese da MARCA. "Siamo migliorati in tutto. A Girona ci era mancata intensità nel primo tempo, anche nell’uscita dal basso dovevamo migliorare nelle ultime partite. L’Athletic gioca in modo più aperto e abbiamo avuto più spazio per creare pericoli".

Sui suoi salvataggi tra i pali: "Sono momenti importanti quando la squadra ha bisogno di me. Soprattutto la seconda parata è stata una buona lettura dell’azione: quando vedo che il pallone arriva a Berenguer, esco per togliergli spazio", ha raccontato il numero uno del Real. E una chiosa simpatica su Mbappe, che ha timbrato il gol numero 16 in 15 partite di campionato disputate: "Mbappé è pessimo (ride, ndr). A un certo punto della partita penso: che fortuna averlo nella mia squadra e non dover affrontarlo, tranne forse con la Francia. È inarrestabile, ci godiamo molto il suo gioco".