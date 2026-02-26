Courtois ironizza: "City o Sporting agli ottavi? Lo sappiamo tutti chi ci capiterà di nuovo"
Senza brillare particolarmente, il Real Madrid ha superato il Benfica nel turno di playoff di Champions League. Dopo il successo per 1-0 all’andata, i blancos si sono imposti 2-1 all’Estadio Santiago Bernabéu, conquistando il pass per gli ottavi di finale.
Al termine della partita, il portiere Thibaut Courtois è stato interrogato sul possibile prossimo avversario della squadra madrilena. Potendo scegliere se affrontare Manchester City o lo Sporting, il belga ha ironizzato: "Sappiamo tutti che venerdì al sorteggio toccherà al Manchester City! Lo sa chiunque…". I blancos affronterebbero i Citizens per la sesta volta in Champions League nelle ultime sette edizioni. La conferma arriverà venerdì a mezzogiorno, con il sorteggio ufficiale che emetterà il verdetto.
