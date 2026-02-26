Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Courtois ironizza: "City o Sporting agli ottavi? Lo sappiamo tutti chi ci capiterà di nuovo"

Courtois ironizza: "City o Sporting agli ottavi? Lo sappiamo tutti chi ci capiterà di nuovo"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 10:56Calcio estero
Michele Pavese

Senza brillare particolarmente, il Real Madrid ha superato il Benfica nel turno di playoff di Champions League. Dopo il successo per 1-0 all’andata, i blancos si sono imposti 2-1 all’Estadio Santiago Bernabéu, conquistando il pass per gli ottavi di finale.

Al termine della partita, il portiere Thibaut Courtois è stato interrogato sul possibile prossimo avversario della squadra madrilena. Potendo scegliere se affrontare Manchester City o lo Sporting, il belga ha ironizzato: "Sappiamo tutti che venerdì al sorteggio toccherà al Manchester City! Lo sa chiunque…". I blancos affronterebbero i Citizens per la sesta volta in Champions League nelle ultime sette edizioni. La conferma arriverà venerdì a mezzogiorno, con il sorteggio ufficiale che emetterà il verdetto.

Articoli correlati
L'agente di Kroos: "Ho provato a portare Wirtz al Real, ma non era il momento giusto"... L'agente di Kroos: "Ho provato a portare Wirtz al Real, ma non era il momento giusto"
Niente box riservato al Bernabeu: Mourinho ha guardato Real-Benfica sul pullman Niente box riservato al Bernabeu: Mourinho ha guardato Real-Benfica sul pullman
Saluto nazista di un socio, il Real: "La nostra commissione ha avviato procedura... Saluto nazista di un socio, il Real: "La nostra commissione ha avviato procedura disciplinare"
Altre notizie Calcio estero
Courtois ironizza: "City o Sporting agli ottavi? Lo sappiamo tutti chi ci capiterà... Courtois ironizza: "City o Sporting agli ottavi? Lo sappiamo tutti chi ci capiterà di nuovo"
L. Enrique: "Chi preferisco incontrare agli ottavi? Chelsea o Barça, saremo pronti"... L. Enrique: "Chi preferisco incontrare agli ottavi? Chelsea o Barça, saremo pronti"
L'agente di Kroos: "Ho provato a portare Wirtz al Real, ma non era il momento giusto"... L'agente di Kroos: "Ho provato a portare Wirtz al Real, ma non era il momento giusto"
L'ultima notte di Gallardo con il River: i tifosi gli chiedono di restare. Al suo... L'ultima notte di Gallardo con il River: i tifosi gli chiedono di restare. Al suo posto Coudet?
Conference, dov’eravamo rimasti? Le favole in cerca d’autore dei playoff Conference, dov’eravamo rimasti? Le favole in cerca d’autore dei playoff
Onana ha un obiettivo: riprendersi il Manchester United. Ma l'impresa è quasi impossibile... Onana ha un obiettivo: riprendersi il Manchester United. Ma l'impresa è quasi impossibile
Niente box riservato al Bernabeu: Mourinho ha guardato Real-Benfica sul pullman Niente box riservato al Bernabeu: Mourinho ha guardato Real-Benfica sul pullman
Luis Enrique: "Calendario Champions incredibile, ora siamo la squadra più pronta"... Luis Enrique: "Calendario Champions incredibile, ora siamo la squadra più pronta"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
2 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
5 Juventus-Galatasaray, Llorente contro il VAR per il rosso a Kelly: "Non era neanche giallo"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.1 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.2 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.3 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine top news n.5 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine top news n.6 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine top news n.7 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Al top per chilometri, contrasti e recuperi: così Taylor si è preso il centrocampo della Lazio
Immagine news Serie A n.2 Resp. settore giovanile Genoa: "All'estero 2008 in Champions, in Italia 2004 in Primavera"
Immagine news Serie A n.3 Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"
Immagine news Serie A n.4 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Nessuna intenzione di colpire Krstovic per Bensebaini"
Immagine news Serie A n.5 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine news Serie A n.6 Milan, obiettivo Champions e poi rosa da rimpinguare: uno-due centrali, la punta e non solo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"
Immagine news Serie B n.3 Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ceccaroni: “Da Chiavari è iniziato un altro campionato. Abbiamo un sogno da realizzare”
Immagine news Serie B n.5 Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
Immagine news Serie C n.3 La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Immagine news Serie C n.5 La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.6 "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…