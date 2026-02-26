Cabral chiede la maglia di Vinicius, tifosi del Benfica furiosi: "Vai dal piagnone a Madrid"

Il Benfica è stato eliminato ieri dal Real Madrid nel ritorno dei play-off di accesso agli ottavi di finale di Champions League: il 2-1 al Santiago Bernabéu che ha sancito la fine dell’avventura europea dei portoghesi. La doppia sfida era stata segnata dalle polemiche tra Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior nella partita di andata a Lisbona, ma la gara di ritorno si è disputata senza incidenti particolarmente rilevanti sul campo.

A catturare l’attenzione dei tifosi è stato però un gesto del giovane Sidny Lopes Cabral, arrivato a gennaio come rinforzo per il Benfica. Al termine del match, il laterale lusitano si è avvicinato a Vinícius Júnior per chiedere la maglia del brasiliano, al centro delle recenti polemiche per i festeggiamenti del gol a Lisbona e del presunto insulto razzista rivoltogli da Prestianni. Il campione del Real ha risposto indicandogli i tunnel degli spogliatoi, come a dire che lo scambio sarebbe avvenuto solo fuori dal campo.

Il gesto di Lopes Cabral ha scatenato la reazione dei tifosi del Benfica sui social: nella sua ultima pubblicazione su Instagram, relativa alla vittoria contro l’AVS SAD (3-0), sono comparsi decine di commenti critici: "Fuori dal Benfica. Addio", "Vai a Madrid se vuoi tanto la maglia del piagnone!", "Rispetta il Benfica". Da quando è arrivato a gennaio, Cabral ha disputato 11 partite con la squadra principale, segnando un gol e fornendo tre assist.

Il tema del gesto non è stato approfondito in conferenza stampa dall’allenatore in panchina, João Tralhão, che ha sostituito lo squalifcato José Mourinho: "Non commenterò. Non è un argomento che ci preoccupa ora. Quello che ci pesa è non aver vinto qui contro il Real Madrid, perché sappiamo che potevamo farlo".