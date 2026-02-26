Ronaldo torna in Spagna... come azionista: diventa socio di minoranza dell'Almeria

Cristiano Ronaldo torna nel calcio spagnolo… come azionista. A 41 anni, il campione portoghese non smette di inseguire nuovi traguardi: la Coppa del Mondo con il suo Portogallo, quota 1000 gol in carriera... Ora, CR7 ha deciso di investire direttamente in un club europeo: poco fa è stato ufficializzato l’ingresso del cinque volte Pallone d’Oro nel capitale dell'Almería, acquisendo il 25% delle quote tramite CR7 Sports Investments.

L’operazione rientra in un più ampio progetto di espansione internazionale guidato dal presidente Mohamed Al Khereiji, a capo del consorzio SMC Group che controlla il club andaluso. "Siamo molto felici che Cristiano abbia scelto il nostro club per investire", ha dichiarato Al Khereiji. "È considerato uno dei migliori giocatori della storia, conosce bene il calcio spagnolo e comprende il potenziale di ciò che stiamo costruendo, sia in prima squadra sia nel settore giovanile".

Dallo stesso Ronaldo arrivano parole di entusiasmo per la nuova sfida imprenditoriale: "Da tempo la mia ambizione è contribuire al calcio anche fuori dal campo. L’UD Almería ha basi solide e un potenziale di crescita evidente. Non vedo l’ora di collaborare con la dirigenza per accompagnare il club nella prossima fase di sviluppo". Al momento, l’Almería occupa il terzo posto nella Segunda División spagnola e punta alla promozione in Liga, un obiettivo che rappresenterebbe una partenza ideale per il club e per il progetto di CR7. L’ingresso del fuoriclasse lusitano non è solo un investimento economico: è un segnale di ambizione e di visione a lungo termine, che può dare nuova linfa al club andaluso e consolidare il percorso internazionale dell’ex stella di Real Madrid e Manchester United.