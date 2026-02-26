L'infortunio di Mbappe fa discutere: "Sembra che gestisca lui il problema, non i medici"

La gestione dell’infortunio di Kylian Mbappé continua a far discutere in Spagna. Il fuoriclasse francese non è sceso in campo ieri al Santiago-Bernabéu durante il ritorno dei play-off di Champions League contro il Benfica, suscitando polemiche sulla comunicazione del Real Madrid. Dopo le dichiarazioni di Alvaro Arbeloa, che martedì aveva lasciato intendere la disponibilità del giocatore, nelle ore successive è stato confermato il forfait.

La stampa spagnola ci va giù pesante: "Il ginocchio di Mbappé deve essere gestito dai medici, non da lui. Sembra che Mbappé gestisca la situazione, Arbeloa aspetta solo di vedere cosa succede". L’allenatore ha confermato a Movistar+: «Abbiamo discusso con lui e con i medici e pensiamo sia meglio fermarsi, recuperare e tornare al 100%. Non posso dire quanto durerà l’assenza, ma sarà più di qualche giorno". Arbeloa ha chiarito: "Ha avvertito fastidio nei giorni precedenti. Dopo l’allenamento di martedì abbiamo deciso che fosse meglio riposare e recuperare completamente".

L’assenza di Mbappé rappresenta un problema per la squadra, come sottolineato da Arbeloa: "Senza di lui, Bellingham, Militao, Rodrygo… è più difficile, ma siamo riusciti a vincere nonostante le assenze". Il tecnico può contare su alternative come Gonzalo Garcia, Rodrygo e Brahim Diaz, ma il ritorno di KM10 sarà fondamentale per il prosieguo della Champions League e per continuare il testa a testa in campionato con il Barcellona.