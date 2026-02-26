L. Enrique: "Chi preferisco incontrare agli ottavi? Chelsea o Barça, saremo pronti"

Dopo la sofferta qualificazione del Paris Saint-Germain agli ottavi di finale di Champions League, con il pareggio 2-2 contro il Monaco, l’allenatore Luis Enrique ha risposto con prudenza alla domanda sulla preferenza per gli ottavi: "Facile, o Chelsea o Barcellona. Sto dicendo la verità. Vedremo venerdì".

Sulla prestazione della squadra: "La prima parte non è stata semplice perché non siamo abituati a incontrare squadre che giocano come noi, che cercano le stesse soluzioni. Normalmente siamo più continui e precisi. Nella seconda parte siamo migliorati, abbiamo cambiato ritmo e mostrato maggiore controllo. Bisogna essere contenti di come la squadra si è ripresa dopo un primo tempo equilibrato".

Sui margini di miglioramento in vista degli ottavi: "Se c’è una squadra che ha avuto il peggior cammino in Champions League, siamo noi. Ma se c’è una squadra pronta per affrontare la fase a eliminazione diretta, siamo noi. Siamo abituati a giocare partite di alto livello contro qualsiasi avversario. Ovviamente possiamo migliorare, ma oggi ci siamo confrontati con un avversario molto forte. Il prossimo sarà il Chelsea o il Barcellona, ma se c’è una squadra pronta, siamo noi".

Sul finale complicato e la gestione numerica: "Nel calcio è impossibile prevedere tutto. Abbiamo giocato 30 minuti in superiorità, ma quando hanno pareggiato non c’è una reale superiorità sulle azioni da palla ferma. Difendere situazioni così è difficile: questa è la complessità della Champions League". Infine sull’espulsione di Coulibaly: "Non parlo mai degli arbitri. Se il contesto è cambiato? Lo scenario è stato incredibile, il migliore del mondo, con i tifosi sempre pronti a sostenere la squadra".