Champions League, tutti gli MVP del ritorno dei playoff: ci sono Zappacosta e Tonali

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha assegnato i trofei di miglior giocatore per le partite disputate negli ultimi due giorni e valide per il ritorno dei playoff di Champions League.

Martedì 24 febbraio, tra i protagonisti ci sono stati Alexander Sørloth dell’Atlético Madrid, decisivo nel 4-1 inflitto al Club Brugge, e Alejandro Grimaldo, autore di una prestazione impeccabile nel pareggio 0-0 tra Bayer Leverkusen e Olympiacos. Non è passata inosservata la vittoria del Bodø/Glimt sull’Inter (2-1), con Jens Petter Hauge premiato per la sua prova concreta e per il gol che ha deciso il match. Sandro Tonali si è invece aggiudicato il riconoscimento nel 3-2 del Newcastle contro il Qarabağ.

Ieri l’Atalanta ha battuto 4-1 il Borussia Dortmund con Davide Zappacosta in evidenza, mentre Victor Osimhen è stato eletto migliore in campo nel successo della Juventus sul Galatasaray per 3-2. Il pareggio 2-2 tra Paris Saint-Germain e Monaco ha visto Désiré Doué protagonista, mentre Aurélien Tchouaméni è stato premiato per la prestazione decisiva nel 2-1 del Real Madrid contro il Benfica.