Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Glasner a rischio: "I tifosi restino umili e ricordino da dove vengono. Io ho fatto il mio"

Glasner a rischio: "I tifosi restino umili e ricordino da dove vengono. Io ho fatto il mio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:27Calcio estero
Michele Pavese

A Crystal Palace la tensione è alle stelle. Dopo aver già criticato i vertici del club, Oliver Glasner punta ora il dito contro i propri tifosi. L’allenatore austriaco, in bilico dopo una serie di risultati deludenti - una sola vittoria nelle ultime 15 partite tra campionato e coppe - si è trovato nel mirino dei sostenitori, che hanno addirittura chiesto la sua testa dopo il pareggio contro lo Zrinjski Mostar nei playoff della UEFA Conference League: "Licenziatelo domani mattina!", hanno intonato con il classico coro.

Un messaggio chiarissimo e discusso - In conferenza stampa, Glasner non ha trattenuto la sua frustrazione, offrendo una lezione di umiltà che ha sorpreso molti: "Possono dire e cantare ciò che vogliono - ha dichiarato -. Ma la cosa più importante è restare umili. Vale anche per i tifosi. Non dimenticate mai da dove venite. Perché quando lo dimentichi, di solito la vita ti punisce".

L’allenatore ricorda però anche i successi recenti: sotto la sua guida, il Crystal Palace ha vinto i primi due trofei della sua storia, la FA Cup nel maggio 2025 e il Community Shield pochi mesi dopo. Nonostante questo, Glasner ha già programmato di lasciare il club a fine stagione, sebbene la dirigenza stia valutando un cambio immediato vista la classifica deludente, con le Eagles al 13° posto in Premier League e fuori dalla FA Cup già a gennaio, eliminati da una squadra di sesta divisione. "Forse ho contribuito modestamente al periodo migliore della storia del club, ma non sono abbastanza forte per sostituire i giocatori venduti. Trentaquattro punti dopo 26 giornate sarebbero stati celebrati nelle ultime nove stagioni, quest’anno invece c’è delusione". Una presa di posizione decisa.

Articoli correlati
Crystal Palace, Glasner in bilico: "Mi sento l'uomo giusto, ma dipende dai risultati"... Crystal Palace, Glasner in bilico: "Mi sento l'uomo giusto, ma dipende dai risultati"
Aria di rivoluzione al Crystal Palace. Dalle Coppe alla crisi: Glasner rischia il... Aria di rivoluzione al Crystal Palace. Dalle Coppe alla crisi: Glasner rischia il posto
Milan saltato per un problema al ginocchio, ma Mateta non si opererà: l'annuncio... Milan saltato per un problema al ginocchio, ma Mateta non si opererà: l'annuncio di Glasner
Altre notizie Calcio estero
MLS al via, tutti a caccia dell'Inter Miami: Messi guida una squadra di nuovo rinnovata... MLS al via, tutti a caccia dell'Inter Miami: Messi guida una squadra di nuovo rinnovata
Nulla da fare per il Siviglia, confermata la lunga squalifica di Almeyda: ora resta... Nulla da fare per il Siviglia, confermata la lunga squalifica di Almeyda: ora resta il TAS
LaLiga, pazzo 3-3 tra Real Sociedad e Oviedo: rimonta basca da 0-2 a 3-2, il 3-3... LaLiga, pazzo 3-3 tra Real Sociedad e Oviedo: rimonta basca da 0-2 a 3-2, il 3-3 al 92'
L'agente di Prestianni: "Nessuna confessione all'UEFA. Tutto ciò che è stato detto... L'agente di Prestianni: "Nessuna confessione all'UEFA. Tutto ciò che è stato detto è falso"
Glasner a rischio: "I tifosi restino umili e ricordino da dove vengono. Io ho fatto... Glasner a rischio: "I tifosi restino umili e ricordino da dove vengono. Io ho fatto il mio"
Il retroscena di Sport: Alemany tentò di vendere Gavi al PSG, Deco bloccò l'operazione... Il retroscena di Sport: Alemany tentò di vendere Gavi al PSG, Deco bloccò l'operazione
Nicolas Jackson tra futuro e pazzie: passeggia sulla neve solo in biancheria intima... Nicolas Jackson tra futuro e pazzie: passeggia sulla neve solo in biancheria intima
Real, in estate possibile duello con il Barcellona: nel mirino c'è un difensore tedesco... Real, in estate possibile duello con il Barcellona: nel mirino c'è un difensore tedesco
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
3 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
4 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
5 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Immagine top news n.2 Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"
Immagine top news n.3 Como, allarme per il prossimo anno? Anche la banda di Fabregas soffre a giocare ogni 3 giorni
Immagine top news n.4 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.5 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.6 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il trapianto di un cuore 'danneggiato': cosa c'è dietro alla morte del piccolo Domenico
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Se togli il contrasto, togli un gesto tecnico bellissimo e spettacolare"
Immagine news Serie A n.3 Ancora Como: 0-2 al 66' contro la Juventus. Gol di Caqueret dopo un contropiede perfetto
Immagine news Serie A n.4 Udinese, pesa l'assenza di Davis? Runjaic: "Gli infortuni fanno parte della sua storia"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Hiljemark: "La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva, pronti a combattere"
Immagine news Serie A n.6 Como, Da Cunha al 45': "Abbiamo cambiato un po' la tattica, ma niente di importante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena-Spezia, le formazioni ufficiali: Cerri e Shpendi in campo dal 1' per i romagnoli
Immagine news Serie B n.2 Orgoglio e senso di appartenenza. Juve Stabia, Abate: "Col Modena in campo con l'elmetto"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Begic: "Dobbiamo essere intelligenti, continuiamo come fossimo 0 a 0"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: Samp corsara a Mantova, 0-1 il parziale. Tutti i risultati dopo i primi 45'
Immagine news Serie B n.5 Parola chiave, 'lucidità'. Rubinacci carica la Reggiana: "Avellino scontro diretto, serve struttura"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata dei tre gironi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Immagine news Serie C n.3 Aronica...non solo in panchina. A Trapani l'esordio dal 1' del figlio del tecnico granata
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambiziosi, puntiamo a bei traguardi"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV