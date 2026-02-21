Glasner a rischio: "I tifosi restino umili e ricordino da dove vengono. Io ho fatto il mio"

A Crystal Palace la tensione è alle stelle. Dopo aver già criticato i vertici del club, Oliver Glasner punta ora il dito contro i propri tifosi. L’allenatore austriaco, in bilico dopo una serie di risultati deludenti - una sola vittoria nelle ultime 15 partite tra campionato e coppe - si è trovato nel mirino dei sostenitori, che hanno addirittura chiesto la sua testa dopo il pareggio contro lo Zrinjski Mostar nei playoff della UEFA Conference League: "Licenziatelo domani mattina!", hanno intonato con il classico coro.

Un messaggio chiarissimo e discusso - In conferenza stampa, Glasner non ha trattenuto la sua frustrazione, offrendo una lezione di umiltà che ha sorpreso molti: "Possono dire e cantare ciò che vogliono - ha dichiarato -. Ma la cosa più importante è restare umili. Vale anche per i tifosi. Non dimenticate mai da dove venite. Perché quando lo dimentichi, di solito la vita ti punisce".

L’allenatore ricorda però anche i successi recenti: sotto la sua guida, il Crystal Palace ha vinto i primi due trofei della sua storia, la FA Cup nel maggio 2025 e il Community Shield pochi mesi dopo. Nonostante questo, Glasner ha già programmato di lasciare il club a fine stagione, sebbene la dirigenza stia valutando un cambio immediato vista la classifica deludente, con le Eagles al 13° posto in Premier League e fuori dalla FA Cup già a gennaio, eliminati da una squadra di sesta divisione. "Forse ho contribuito modestamente al periodo migliore della storia del club, ma non sono abbastanza forte per sostituire i giocatori venduti. Trentaquattro punti dopo 26 giornate sarebbero stati celebrati nelle ultime nove stagioni, quest’anno invece c’è delusione". Una presa di posizione decisa.