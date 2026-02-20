Crystal Palace, Glasner in bilico: "Mi sento l'uomo giusto, ma dipende dai risultati"

La mattinata di conferenza stampa al Crystal Palace si è trasformata in un faccia a faccia diretto sul destino della panchina. Alla luce dei risultati negativi delle ultime settimane, i media inglesi hanno incalzato Oliver Glasner, chiedendogli chiaramente se si senta ancora l’uomo giusto per portare la squadra fino al termine della stagione.

Il tecnico non ha cercato scorciatoie: “Vediamo. Ho sempre detto che come allenatore devi fare affidamento sui tuoi giocatori. Avranno tutto il mio supporto, come sempre, e poi si vedrà”. Alla domanda sulla volontà di restare fino alla fine, Glasner ha mantenuto la stessa linea: “Vediamo. Non sappiamo mai cosa ci riserva il futuro”.

Il punto centrale, per lui, resta uno solo: “Nel calcio è semplice: resti quando arrivano i risultati. Negli ultimi mesi non sono stati buoni. Le prestazioni non sono state costanti, e questo è tutto”. Nessuna ricerca di alibi, né riferimenti a fattori esterni.

Glasner ha poi respinto l’idea di una crisi personale: “Non è mai una questione di Oliver Glasner. La mia vita continuerà in estate, ovunque e comunque. Anche la vita del Crystal Palace andrà avanti”. Parole che suonano come una presa d’atto della situazione, più che come una difesa d’ufficio. Alla domanda finale, quella sulla motivazione, la risposta è stata netta: “Sì, sento ancora la grinta per guidare la squadra fino alla fine della stagione”.