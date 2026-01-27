Ufficiale Un ex Cremonese in uno dei club più iconici: Ascacibar firma col Boca Juniors

Dopo settimane di trattative serrate, il Boca Juniors ha finalmente chiuso per Santiago Ascacibar. Il centrocampista argentino diventa ufficialmente un nuovo giocatore degli Xeneizes, dopo che il club di Buenos Aires ha trovato l’intesa definitiva con l’Estudiantes de La Plata.

L’operazione si è sbloccata grazie a un nuovo rilancio da parte della dirigenza di Boca, che ha migliorato l’offerta per l’80% del cartellino del giocatore. Sul tavolo sono stati messi quattro milioni di dollari, oltre alla cessione in prestito per 18 mesi di Brian Aguirre, valutato circa tre milioni. Qualora l’Estudiantes decidesse di acquisire definitivamente l’ex Newell’s, dovrà versare tale cifra.

Ascacibar, soprannominato "El Ruso", ha firmato un contratto quadriennale. L’affare è diventato prioritario dopo il grave infortunio di Rodrigo Battaglia, vittima della rottura del tendine d’Achille, che ha costretto il Boca ad accelerare la ricerca di un centrocampista dinamico, capace di abbinare intensità, corsa e inserimenti offensivi. Punto fermo dell’Estudiantes campione d’Argentina e leader riconosciuto della squadra di Eduardo Domínguez, Ascacibar arriva alla Bombonera dopo le esperienze in Bundesliga con Stoccarda e Hertha Berlino, e una non proprio indimenticabile in Italia, alla Cremonese.