Dal gol in finale di Europa League alla Championship inglese, in 4 anni. Aribo al Leicester
Marcatore in finale di Europa League nel 2022, Joseph Aribo trova squadra nella Championship inglese, la corrispettiva della nostra Serie B. Il centrocampista nigeriano si trasferisce al Leicester in prestito dal Southampton. 29 anni, Aribo ha vestito per tre stagioni la maglia dei Rangers, vincendo una Premiership scozzese e arrivando fino alla finale di Europa League, poi persa contro l'Eintracht Francoforte. In quell'occasione Aribo segnò la rete del momentaneo 1-0, gara poi vinta dai tedeschi ai calci d rigore.
