Militao ha deciso: si opererà in Finlandia dal dott. Lampalainen. È addio al Mondiale

Eder Militao salterà il Mondiale 2026. Il difensore del Real Madrid ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al bicipite femorale della coscia sinistra, con tempi di recupero stimati intorno ai cinque mesi. L’infortunio si è aggravato nei giorni scorsi, durante la sfida di Liga contro l’Alavés, quando il centrale ha accusato una ricaduta legata a un problema pregresso. Nonostante non si tratti di una lesione gravissima, la presenza di una cicatrice già esistente ha reso necessario l’intervento chirurgico, che verrà effettuato in Finlandia sotto la supervisione dello specialista Lasse Lempainen.

Per la nazionale brasiliana si tratta di un’assenza pesantissima. Militao, quando disponibile, è sempre stato considerato un punto fermo della difesa della Seleção, anche se negli ultimi anni la sua continuità è stata fortemente condizionata dai problemi fisici: tra il 2023 e il 2026 ha accumulato un numero limitato di presenze, segnale evidente di una fragilità che ne ha frenato la piena esplosione.

Il centrale, presente invece al Mondiale 2022, sembrava destinato a un ruolo da titolare anche nella prossima rassegna iridata, ma sarà costretto a seguire il torneo da spettatore. Un duro colpo per il CT Carlo Ancelotti, che perde uno dei pilastri difensivi e che ora potrebbe decidere di richiamare Thiago Silva. Non è l’unico problema per il Brasile: anche Rodrygo sarà indisponibile dopo la rottura del legamento crociato, mentre il giovane talento Estevão è alle prese con un serio infortunio muscolare. Una serie di assenze che rischia di ridimensionare le ambizioni della Seleção alla vigilia del Mondiale.