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Anche Zverev colpito da Olise: "Chiunque altro avrebbe tenuto palla sul 3-3 con il Real"

Anche Zverev colpito da Olise: "Chiunque altro avrebbe tenuto palla sul 3-3 con il Real"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 22:41Calcio estero
Daniele Najjar

"Penso che nessun altro giocatore avrebbe fatto quel gol del 4-3 al Real Madrid. Chiunque altro avrebbe cercato di tenere palla e far finire la partita, in un momento del genere. Olise no. I giocatori del Bayern mi hanno dato la sua maglia. Lui è diverso dagli altri e mi piace tantissimo": così il tennista Alexander Zverev ha parlato del giocatore del Bayern Monaco, Michael Olise, ai microfoni di Sport1.

Il tennista tedesco e numero tre al mondo nel ranking che valicato 6-1 6-2 in 73 minuti il canadese Gabriel Diallo e affronterà l'argentino Francisco Cerundolo nei quarti di finale dell'ATP di Monaco di Baviera, è stato omaggiato dal club bavarese, del quale è notoriamente tifoso. Il 28enne era presente all'Allianz Arena per assistere allo show tra i bavaresi e il Real Madrid, con vittoria da cuori forti per 4-3.

"Non è stato emozionante come ieri all'Allianz Arena, quella è stata un'esperienza incredibile", ha raccontato il tennista dopo il trionfo ottenuto oggi su terra rossa. Mentre la corazzata di Vincent Kompany ieri ha sbattuto fuori dalla Champions League i 15 volte campioni della competizione, sotto gli occhi di uno dei sostenitori più accaniti. Olise ha una motivazione in più per continuare a crescere come sta facendo.

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