Ufficiale

Il Marsiglia sfoltisce la rosa di De Zerbi: ceduto Ounahi al Girona per 6 milioni

Il Marsiglia sfoltisce la rosa di De Zerbi: ceduto Ounahi al Girona per 6 milioni
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:11Calcio estero
di Daniele Najjar

A poco meno di tre giorni dalla chiusura del mercato, il Marsiglia di De Zerbi ha trovato una via d'uscita per Azzedine Ounahi, giocatore messo sul mercato in questa estate. Il nazionale marocchino è un nuovo giocatore del Girona. Dopo un prestito al Panathinaikos la scorsa stagione, questa volta si tratta di una cessione.

L'OM riceverà 6 milioni di euro per cedere l'80% dei diritti sportivi del giocatore. Il centrocampista 25enne è stato acquistato dall'Angers nel gennaio 2023 per 8 milioni di euro, dopo aver disputato un fantastico Mondiale.

Il comunicato del Girona
Questo il comunicato del Girona: "Il Girona FC e l'Olympique de Marseille hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Azzedine Ounahi, che diventa il nuovo giocatore biancorosso. Il centrocampista marocchino firma un contratto di cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030, e si unisce al progetto guidato da Míchel Sánchez per rafforzare il centrocampo della squadra.

A 25 anni, Ounahi arriva al Montilivi dopo un periodo all'Olympique Marsiglia e un prestito al club greco Panathinaikos la scorsa stagione. Cresciuto nel calcio francese, Ounahi ha firmato per l'Olympique Marsiglia nel gennaio 2023 dopo essersi distinto all'Angers SCO. Il giocatore ha compiuto un significativo salto di qualità ai Mondiali del Qatar 2022, dove è stato una delle grandi rivelazioni della nazionale marocchina, che ha raggiunto le semifinali del torneo. Le sue doti tecniche, il controllo di palla e la visione offensiva hanno affascinato i tifosi di tutto il mondo. Ha esperienza nelle competizioni europee sia con l'Olympique che con il Panathinaikos.

Ounahi può giocare sia come centrocampista che come trequartista, apportando al Girona qualità nella distribuzione della palla, creatività nell'ultimo terzo di campo e la capacità di sfondare le linee difensive. Il suo profilo offensivo e ambizioso si adatta perfettamente allo stile di gioco del Girona.
Benvenuto a Montilivi, Azzedine!".

