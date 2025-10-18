Eurorivali - Il PSV avvisa il Napoli in vista di martedì: Go Ahead Eagles battuto 2-1

Il Napoli perde, ma il PSV no. La squadra olandese non sbaglia e batte il Go Ahead Eagles per 2-1 prima della sfida della prossima settimana contro gli azzurri in Champions League. A spingere i padroni di casa è la doppietta di Guus Til, che ha timbrato il cartellino al 22' e al 50'. Milan Smit ha provato a riaprire l'incontro al 62', ma non c'è stato niente da fare. Di seguito la classifica aggiornata dell'Eredivisie:

CLASSIFICA

Feyenoord 22 (8)

PSV 22 (9)

Ajax 16 (8)

AZ 15 (8)

Groningen 15 (8)

NEC 14 (9)

Twente 14 (9)

Fortuna Sittard 13 (8)

Utrecht 13 (9)

Sparta Rotterdam 10 (8)

Go Ahead Eagles 10

Heerenveen 9 (8)

Telstar 7 (8)

NAC Breda 7 (8)

PEC Zwolle 7 (8)

Volendam 7 (9)

Excelsior 6 (8)

Heracles 3 (8)