Eurorivali - Bologna, l'FCSB non può far paura: rumeni ko 2-1 contro il Metaloglobus Bucharest

Continua il periodo complicata da parte del FCSB, prossimo avversario del Bologna in Europa League. La squadra di Charalambous ha perso 2-1 in trasferta contro il Metaloglobus Bucharest, nonostante fosse passata in vantaggio al 34' grazie a un calcio di rigore di Florin Tanase. Nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato il match i gol di Desley Ubbink al 48' e di Dragos Huiban sempre dal dischetto al 54'. Di seguito la classifica aggiornata del campionato rumeno, che vede gli ospiti al 12° posto:

CLASSIFICA

1. Botosani 28 (13)

2. Univ. Craiova 27 (13)

3. Rapid Bucarest 25 (12)

4. Din. Bucuresti 23 (12)

5. FC Arges 23 (13)

6. Unirea Slobozia 18 (13)

7. Otelul 16 (12)

8. UTA Arad 16 (12)

9. Farul Constanta 16 (13)

10. U. Cluj 14 (13)

11. CFR Cluj 13 (12)

12. FCSB 13 (13)

13. FC Hermannstadt 10 (12)

14. Petrolul 9 (12)

15. Csikszereda M. Ciuc 9 (12)

16. Metaloglobus Bucharest 6 (13)