De Zerbi ne fa tre al Lens: il Marsiglia vince 3-1, il PSG ringrazia e agguanta la vetta
Grande vittoria del Marsiglia, che riscatta il ko per 0-3 rimediato in Champions contro il Liverpool battendo per 3-1 a domicilio il Lens rivelazione. OM avanti 2-0 già dopo 13 minuti, grazie ai gol di Gouiri e Nwaneri. Serata da sogno per Gouiri, autore nella ripresa anche del 3-0. Nel finale, Fofana firma la rete della bandiera. Exploit importante per i ragazzi di De Zerbi, che fa comodo anche al PSG ora al comando della Ligue 1. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Venerdì 23 gennaio
Auxerre - Paris Saint-Germain 0-1
Sabato 24 gennaio
Rennes - Lorient 0-2
Le Havre - Monaco 0-0
Marsiglia - Lens 3-1
Domenica 25 gennaio
Nantes - Nizza ore 15:00
Brest - Tolosa ore 17:15
Paris FC - Angers ore 17:15
Metz - Lione ore 17:15
Lille - Strasburgo ore 20:45
La classifica
1. Paris Saint‑Germain – 45 punti (19 partite)
2. Lens – 43 (19 partite)
3. Marsiglia – 38 (19 partite)
4. Lione – 33 (18 partite)
5. Lille – 32 (18 partite)
6. Rennes – 31 (19 partite)
7. Strasburgo – 27 (18 partite)
8. Toulouse – 26 (18 partite)
9. Lorient – 25 (19 partite)
10. Monaco – 24 (19 partite)
11. Angers – 22 (18 partite)
12. Brest – 22 (18 partite)
13. Le Havre – 19 (19 partite)
14. Nice – 18 (18 partite)
15. Paris FC – 16 (18 partite)
16. Nantes – 14 (18 partite)
17. Auxerre – 12 (19 partite)
18. Metz – 12 (18 partite)
