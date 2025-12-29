Julian Alvarez chiodo fisso del Barça. Il presidente dell'Atletico: "Vogliamo che resti qui. E lui..."

Come spesso capita, il nome di Julian Alvarez figura nella lista delle priorità di diversi giganti d’Europa. Specialmente in quella del Barcellona, che non ha mai smesso di seguire l'attaccante argentino da quando ha lasciato il Manchester City e che vorrebbe piazzarlo nell'undici di Flick come erede di Lewandowski. L'Atletico Madrid, club con cui il classe 2000 è legato da un contratto duraturo fino al 2030, non ha mai avuto l'intenzione di ascoltare offerte o interessamenti per lui, giudicandolo intoccabile.

A ragion veduta visto che la Araña ha firmato 40 gol e 13 assist in 80 partite. Un gol praticamente assicurato ogni due gare, una vera e propria miniera d'oro per il club dei colchoneros. E la clausola rescissoria vicina ai 500 milioni di euro è un chiaro segnale di tutela preso fin dall'inizio dall'Atletico Madrid. "Julián è un giocatore che ha un contratto lungo con l’Atlético Madrid e credo davvero che a entrambe le parti interessi che continui, sia al club sia a lui", ha dichiarato Enrique Cerezo, presidente dell'Atleti.

E sulle voci riguardo il Barcellona non ha badato a giri di parole: "Non abbiamo avuto alcuna conversazione, né formale né informale, con il Barcellona né con nessun altro club, perché quello che vogliamo è che resti con noi, dato che è un grandissimo giocatore". E per infondere serenità ai tifosi rojiblancos, Cerezo ha dichiarato: "Se sono tranquillo? Non tranquillo, tranquillissimo".