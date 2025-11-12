Deschamps alla vigilia di Francia-Ucraina: "Pensiamo al presente, dobbiamo qualificarci"

Alla vigilia del match decisivo contro l’Ucraina, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, Didier Deschamps ha incontrato i media per fare il punto sullo stato della squadra e sui singoli giocatori. Il CT ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul presente: "Non penso al passato o a ciò che ho già vissuto. L’importante è il match di domani e ottenere la qualificazione. Bisogna gestire il momento e goderne ogni fase, dagli allenamenti fino al fischio d’inizio".

Sull’aspetto fisico dei giocatori, Deschamps ha evidenziato l’ottima condizione di Barcola e la maturità di alcuni elementi chiave: "Bradley sta bene, ha disputato sei partite in quindici giorni con il suo club. Tutti accumulano un po’ di fatica, ma lui è un elemento importante per le sue qualità. Camavinga, purtroppo, ha avuto problemi fisici che ne hanno limitato la continuità. Se fosse completamente integro, sarebbe più incisivo anche con noi".

Il CT ha parlato anche dei giovani offensivi come Cherki: "Ha tecnica e capacità di fare la differenza. Anche se sta cambiando ambiente e compagni, può essere decisivo già dall’inizio dei match". Deschamps ha espresso un po’ di rammarico per la scarsa presenza di allenatori francesi nelle grandi competizioni europee: "Non siamo meno bravi degli altri, ma all’estero ci sono meno opportunità e in Ligue 1 molti ruoli sono occupati da stranieri. C’è molto da migliorare per invertire questa tendenza".