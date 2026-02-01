Bundesliga, lo Stoccarda batte nel finale il Friburgo e resta attaccato al treno Champions

Settimo risultato utile consecutivo per lo Stoccarda, che fa suo il match in programma alle 15:30 contro il Friburgo nella ventesima giornata di Bundesliga. Alla Mercedes-Benz Arena la gara termina per 1-0 in favore dei padroni di casa, grazie al gol realizzato proprio negli ultimi minuti da parte dell'attaccante bosniaco Ermedin Demirovic.

Con questa vittoria lo Stoccarda resta al quarto posto in classifica, a tre lunghezze di distanza da Borussia Dortmund (che ha una gara in meno) e Hoffenheim, e ad altrettante dal Lipsia quinto. Il Friburgo, invece, resta settimo con 27 punti. a -8 dal Bayer Leverkusen.

Questa la classifica aggiornata di Bundesliga

Bayern Monaco – 51 (20)

Borussia Dortmund – 42 (19)

Hoffenheim – 42 (20)

Stoccarda – 39 (20)

RB Lipsia – 36 (20)

Bayer Leverkusen – 35 (19)

Friburgo – 27 (20)

Eintracht Francoforte – 27 (20)

Union Berlino – 24 (20)

Colonia – 23 (20)

Augusta – 22 (20)

Borussia Mönchengladbach – 21 (20)

Amburgo – 19 (19)

Wolfsburg – 19 (20)

Werder Brema – 19 (20)

Magonza – 18 (20)

St. Pauli – 14 (20)

Heidenheim – 13 (19)