Bundesliga, lo Stoccarda batte nel finale il Friburgo e resta attaccato al treno Champions
Settimo risultato utile consecutivo per lo Stoccarda, che fa suo il match in programma alle 15:30 contro il Friburgo nella ventesima giornata di Bundesliga. Alla Mercedes-Benz Arena la gara termina per 1-0 in favore dei padroni di casa, grazie al gol realizzato proprio negli ultimi minuti da parte dell'attaccante bosniaco Ermedin Demirovic.
Con questa vittoria lo Stoccarda resta al quarto posto in classifica, a tre lunghezze di distanza da Borussia Dortmund (che ha una gara in meno) e Hoffenheim, e ad altrettante dal Lipsia quinto. Il Friburgo, invece, resta settimo con 27 punti. a -8 dal Bayer Leverkusen.
Questa la classifica aggiornata di Bundesliga
Bayern Monaco – 51 (20)
Borussia Dortmund – 42 (19)
Hoffenheim – 42 (20)
Stoccarda – 39 (20)
RB Lipsia – 36 (20)
Bayer Leverkusen – 35 (19)
Friburgo – 27 (20)
Eintracht Francoforte – 27 (20)
Union Berlino – 24 (20)
Colonia – 23 (20)
Augusta – 22 (20)
Borussia Mönchengladbach – 21 (20)
Amburgo – 19 (19)
Wolfsburg – 19 (20)
Werder Brema – 19 (20)
Magonza – 18 (20)
St. Pauli – 14 (20)
Heidenheim – 13 (19)