Obiettivo Champions per lo Stoccarda, utopia Dortmund: il programma di Bundesliga
Si chiude oggi la 20ª giornata di Bundesliga, con le ultime due partite in programma. Si parte con Stoccarda-Friburgo: i padroni di casa possono sorpassare il Lipsia e conquistare il quarto posto, gli ospiti hanno l'obiettivo di ridurre il gap dalla zona europea. In chiusura Borussia Dortmund-Heidenheim, con i gialloneri reduci dal ko in Champions con l'Inter e desiderosi di riscatto. Con 3 punti, oltretutto, ridurrebbero la distanza - comunque ampia - dal Bayern capolista. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 20ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Colonia - Wolfsburg 1-0
Sabato 31 gennaio
Eintracht Francoforte - Bayer Leverkusen 1-3
Lipsia - Mainz 1-2
Werder Brema - Borussia Monchengladbach 1-1
Augusta - St. Pauli 2-1
Hoffenheim - Union Berlino 3-1
Amburgo - Bayern Monaco 2-2
Domenica 1 febbraio
Stoccarda - Friburgo ore 15:30
Borussia Dortmund - Heidenheim ore 17:30
Questa la classifica
1. Bayern Monaco 51 punti*
2. Borussia Dortmund 42
3. Hoffenheim 42*
4. Lipsia 36*
5. Stoccarda 36
6. Leverkusen 35
7. Friburgo 27
8. Eintracht Francoforte 27*
9. Union Berlino 24*
10. Colonia 23*
11. Augusta 22*
12. Borussia Mönchengladbach 21*
13. Amburgo 19*
14. Wolfsburg 19*
15. Werder Brema 19*
16. Magonza 18*
17. St.Pauli 14*
18. Heidehneim 13
* Una partita in più
