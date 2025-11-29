Dimata va a quasi 40 km/h, la classifica dei velocisti della Champions: Openda è 2°
Pierre-Emerick Aubameyang continua a sfidare il tempo. L’attaccante dell’OM, decisivo con una doppietta nel ribaltone contro il Newcastle al Vélodrome, si è ritagliato un posto di rilievo in una classifica particolare: quella dei giocatori più veloci di questa edizione della Champions League, stilata dall’UEFA.
Il gabonese è stato registrato a una punta di 35,8 km/h, una velocità impressionante per un calciatore di 36 anni. Davanti a lui compaiono soltanto tre nomi: Bradley Barcola del PSG (35,9 km/h), Loïs Openda della Juventus (36,2 km/h) e soprattutto Landry Dimata, sorprendente bomber belga del Pafos, autore del picco più alto della competizione: 39,6 km/h. Un dato che lo colloca nettamente al di sopra di tutti gli altri velocisti del torneo.
Il PSG piazza due giocatori nella top ten, con Barcola e Nuno Mendes (35,3 km/h), mentre alcune presenze sorprendono più di altre. Jules Koundé, ad esempio, con i suoi 34,8 km/h supera calciatori notoriamente rapidissimi come Achraf Hakimi (34,6 km/h) e Kylian Mbappé (34,5 km/h). Ancora più indietro Vinicius Junior, fermo a 34,1 km/h.
Da segnalare anche un’assenza illustre: Erling Haaland non rientra nemmeno nei primi cento, con un massimo di 33,3 km/h.
Di seguito i primi dieci velocisti della Champions:
Landry Dimata – 39,6 km/h
Loïs Openda – 36,2 km/h
Bradley Barcola – 35,9 km/h
Pierre-Emerick Aubameyang – 35,8 km/h
Federico Valverde – 35,8 km/h
Karim Adeyemi – 35,6 km/h
Jeremie Frimpong – 35,6 km/h
Nicolas Pépé – 35,4 km/h
Ismail Jakobs – 35,4 km/h
Nuno Mendes – 35,3 km/h