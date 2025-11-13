Il Camerun dice addio al Mondiale. Battuto 1-0 da RD Congo
Il Camerun non sarà ai Mondiali. Il responso è arrivato in serata, quando la nazionale dei 'Leoni indomabili' è stata battuta per 1-0 dalla Repubblica Democratica del Congo, che ha avuto la meglio grazie alla rete realizzata in pieno recupero dal difensore del Lille Chancel Mbemba.
Con questa vittoria, la formazione allenata dal ct francese Sebastien Desabre approda in finale playoff dove ad attenderla c'è la Nigeria, che nel pomeriggio ha battuto per 4-1 ai tempi supplementari il Gabon. La finale si terrà il prossimo 16 novembre.
La vincente tra Nigeria e Repubblica Democratica del Congo, tuttavia, non darà accesso diretto al Mondiale, ma porterà ad un' ulteriore fase di playoff.
