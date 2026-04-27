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B d'Europa, lo Schalke nel weekend può festeggiare. C'è un paese di 12mila abitanti che sogna

B d'Europa, lo Schalke nel weekend può festeggiare. C'è un paese di 12mila abitanti che sognaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:05Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Stanno volgendo al termine i campionati europei di seconda divisione. Qual è la situazione in Germania a 270 minuti dalla fine?

LO SCHALKE PUÒ TORNARE IN BUNDESLIGA NEL WEEKEND. FAVOLA ELVERSBERG
La Bundesliga sta per riabbracciare lo Schalke 04 dopo tre anni, due dei quali nella mediocrità più assoluta. I Knappen hanno 7 punti di vantaggio sulla terza in classifica e basterà pertanto un successo nel weekend in casa contro il Fortuna Dusseldorf per tornare nel massimo campionato. Attenzione per la seconda piazza dove sono tre le squadre a contendersi la promozione diretta: il piccolo Paderborn, l'Hannover e il piccolissimo Elversberg che rappresenta il paesino di Spiesen-Elversberg, 12.683 abitanti nella regione del Saarland. È questa la storia più interessante fra tutte: 9mila spettatori di media, praticamente quasi l'intero paesino allo stadio, nonostante ciò è la squadra con la media spettatori più bassa. Fino al 2022 era in quarta divisione, nel giro di due anni ha fatto il doppio salto. E l'anno scorso ha sfiorato la Bundes, perdendo il playoff/playout contro l'Heidenheim.

MAGDEBURGO, GLI ANNI '70 E IL MILAN AL TAPPETO: QUELLI ERAN GIORNI. ORA IL RISCHIO È LA DRITTE LIGA
Un altro anno di purgatorio attenderà l'Hertha Berlino, così come Kaiserslautern e Norimberga. Bochum salvo ma non ancora aritmeticamente. Rischia molto il Dusseldorf, squadra che porta allo stadio una media di 42mila spettatori, per intenderci più della Juventus. Rischia grosso il Magdeburgo: nel 1974 vinceva la Coppa delle Coppe battendo in finale il Milan. All'epoca rappresentava la Germania Est. Altri tempi, altra vita, altro calcio.

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