Barcellona, Araujo caso delicato: previsto un colloquio con Flick per capire come si sente

Il ritorno ad allenarsi di Ronald Araujo con il Barcellona è stato un momento caloroso per il giocatore. Assente durante l’ultimo mese, periodo nel quale ha intrapreso un ritiro spirituale in Israele dopo aver chiesto al club del tempo per staccare e recuperare mentalmente, si sentiva incapace di dare la sua migliore versione in campo. Ora l'uruguaiano è di nuovo in gruppo e insieme ai suoi compagni di squadra, applauditissimo dai tifosi blaugrana nell'allenamento a porte aperte tenuto ieri allo Stadio Johan Cruyff.

Oggi ha ripetuto il percorso di lavoro in piena forma e si prevede che continuerà a farlo per il resto della settimana. Ma qual è il piano che Hansi Flick adotterà con Araujo ora? Secondo quanto riferito da SPORT, quotidiano catalano, il tecnico del Barcellona avrà una chiacchierata privata con il 26enne per conoscere direttamente le sue sensazioni: come ha vissuto mentalmente questa pausa di un mese, come si è sentito fisicamente in queste prime sessioni di allenamento.

Tutto lascia pensare che il feedback che riceverà l’allenatore tedesco sarà positivo, per cui il difensore classe '99 potrebbe far parte della convocazione per il derby di sabato contro l’Espanyol. La volontà di Flick è di riportare Araujo al suo massimo, per averlo pronto e a disposizione per la Supercoppa in Arabia Saudita. Se non ci saranno passi indietro nella sua ripresa e non si verificheranno ricadute, l’uruguaiano potrebbe fare un test contro l’Espanyol o contro l’Athletic Bilbao nelle semifinali di questo torneo.