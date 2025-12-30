Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vitinha saluta il 2025: "L'anno della mia vera consacrazione. Al PSG nessuno indispensabile"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:56Calcio estero
In un’intervista concessa al quotidiano spagnolo Marca, il centrocampista del Paris Saint-Germain Vitinha ha riavvolto il nastro del suo 2025, un’annata quasi perfetta con la maglia del PSG da 6 trofei su 7 possibili (il Mondiale per Club quello sfuggito). Ma a soli 25 anni l'ex Porto ha quasi vinto tutto, entrando nella storia del club transalpino con il trionfo in Champions League per la prima volta nella storia.

"Il 2025 è stato un anno perfetto, o quasi, e sono molto felice di aver disputato una stagione così buona con tutta la squadra. Ora dobbiamo continuare su questa strada, o andare oltre e, se possibile, migliorare questi sei titoli", racconta Vitinha. E per far capire quanto sia cambiato il progetto all'ombra della Tour Eiffel dai tempi di Mbappé e Neymar, ha usato queste semplici parole: "Nessuno è indispensabile al PSG. Direi che in questa squadra siamo tutti indispensabili o nessuno lo è".

Riguardo alla Coppa dalle Grandi Orecchie sollevata lo scorso maggio in finale contro l'Inter: "Vincere la Champions League è il sogno di tutti i giocatori, e poterlo fare a Parigi, dove tutti lo aspettavano con impazienza, e offrire questa gioia ai tifosi è stato qualcosa di magnifico, un ricordo che conserverò per tutta la vita. È stato incredibile", il racconto proposto dal regista portoghese. Arrivato poi terzo al Pallone d'Oro, dietro solo a Yamal e Dembelé: "So che il 2025 è stato l’anno della mia vera consacrazione e che ho sentito il riconoscimento di tutti, ma penso di aver già disputato stagioni molto buone in passato, anche se forse meno visibili. Alla fine, tutti riconoscono il mio lavoro e ne sono molto felice, perché anche questo è importante per me".

