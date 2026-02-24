Atletico-Brugge, le formazioni ufficiali: Griezmann in panchina, Simeone schiera Sorloth
Si apre questa due giorni di Champions League con la sfida del Metropolitano di Madrid. L’Atletico di Diego Simeone ospita il sorprendente Brugge per andare alla ricerca del pass per gli ottavi di finale della competizione. Una partita difficile, i nerazzurri belgi sono una squadra molto insidiosa e di grande qualità come ha dimostrato non solo il match di andata ma tutto il percorso effettuato in questi anni. Si parte dal 3-3 dell’andata con i due schieramenti che dovranno vincere per brindare al passaggio del turno.
Griezmann in panchina, c’è Sorloth
Simeone lascia in panchina Griezmann e schiera Sorlothg al centro dell’attacco al fianco di Alvarez nel suo 4-4-2. A centrocampo con Koke c’è Cardoso mentre Giuliano Simeone a Alex Baena sono gli esterni. In porta c’è Oblak con Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri a formare la linea difensiva.
Le scelte di Ivan Leko
Risponde Leko con accorto 4-1-4-1. Mignolet difende i pali nerazzurri con Sabbe e Seys sugli esterni mentre Ordonez e Mechele completano il pacchetto arretrato. Davanti alla difesa c’è Stankovic con Forbs e Tzolis sulle corsie e Vetlesen e Vanaken centrali in appoggio all’unica punta che è Tresoldi.
Le formazioni ufficiali
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Kokę, Alex Baena; Sorloth, Alvarez.
Brugge (4-1-4-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic; Forbs, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Tresoldi.
