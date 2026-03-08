"Duro colpo", ma Pezzella va oltre: dopo 7 mesi di stop, l'ex Fiorentina torna ad allenarsi

"È un duro colpo, ma con lavoro, costanza e pazienza diventerà un bel ricordo". Scriveva così German Pezzella sul suo profilo Instagram lo scorso agosto riguardo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo costrinse all'operazione e allo stop forzato per sette lunghi mesi.

Ma questo sabato il difensore argentino di 34 anni è stato ritratto in una foto dal River Plate - nel quale milita dal 2024 - di nuovo al lavoro con il pallone nel centro di allenamento. L'ex Fiorentina sta affrontando una lunga riabilitazione dopo il grave infortunio subito il 9 agosto nel match contro l'Independiente, ma l'obiettivo è riaverlo in tempo per la Copa Sudamericana.

Ora, dopo mesi di palestra e fisioterapia, Pezzella è tornato a calcare il campo. Al momento si tratta solamente di allenamenti individuali con il pallone, ma lontano dal resto del gruppo. Dopodiché ci sarà un'integrazione graduale insieme al resto dei compagni per esercizi a bassa intensità, ma nel momento clou vicino al rientro riceverà il via libera per tornare a giocare. Si stima verso l'inizio del mese di aprile, proprio per il debutto in Copa Sudamericana.