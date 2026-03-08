Tifoso incappucciato stacca la spina al VAR in Germania: l'arbitro resta con lo schermo nero

Le polemiche contro il VAR raggiungono un nuovo livello, decisamente singolare, nel calcio tedesco. In seconda serie tedesca l'arbitro della partita fra SC Preußen Münster ed Herta Berlino, il signor Felix Bickel, si è recato al monitor per rivedere un possibile contatto da calcio di rigore, trovando però uno schermo nero ad attenderlo. Il motivo? Un tifoso, mascherato in volto, ha infatti staccato la spina del VAR per impedire al direttore di gara di usare la tecnologia.

Il fatto è avvenuto allo stadio LVM-Preußenstadion di Münster. A rivelare il motivo è stato un addetto alla sicurezza, che ha spiegato il tutto a Sky Sport. Non solo: nel settore tifosi del Münster era stato esposto poco dopo uno striscione con la scritta: "Staccate la spina al VAR".

La ricostruzione

Durante la partita tra SC Preußen Münster e Hertha BSC nella seconda serie tedesca, Niko Koulis del Münster ha atterrato Michael Cuisance dell'Herta in area di rigore poco prima dell'intervallo. L'arbitro Felix Bickel, che inizialmente non aveva assegnato un rigore, ha voluto rivedere personalmente l'accaduto a bordo campo, ma lo schermo è rimasto nero.

Durante il suo annuncio allo stadio, Bickel ha sottolineato esplicitamente che la sua collega Katrin Rafalski, l'assistente video arbitrale di Colonia, aveva considerato l'accaduto un fallo. Rigore dunque assegnato e poi trasformato da Fabian Reese.

Il comunicato dell'SC Preußen Münster

Questo il comunicato della squadra di casa: "Nei tempi di recupero del primo tempo tra SC Preußen Münster e Hertha BSC, il VAR è intervenuto dopo una scena controversa nell'area di rigore. Tuttavia, non è stato possibile effettuare un controllo della scena da parte dell'arbitro tramite il monitor VAR nello stadio perché uno spettatore incappucciato ha ottenuto illegalmente l'accesso all'interno del campo e ha staccato la spina dell'impianto tecnico. La decisione del rigore è stata infine presa dall'arbitro al VAR Katrin Rafalski.

L'SC Preußen Münster si rammarica dell'incidente e farà tutto il possibile per identificare l'autore o gli autori e ritenerli responsabili. Inoltre, sono state prese misure immediate per escludere incidenti simili per il futuro. Secondo i primi riscontri, si trattava di un'azione pianificata: poco dopo il guasto tecnico, uno striscione corrispondente è stato esposto dai tifosi di casa".