Real Madrid, la carica di Vinicius prima del City: "Mai stato così in forma in vita mia"

Il Real Madrid, in una stagione di alti e bassi, ad inizio marzo si ritrova ancora in corsa per campionato e Champions League. E lo fa con un Vinicius che ha ancora gran voglia di essere protagonista di nuovi successi per i blancos. "Sento di essere nel miglior stato di forma della mia vita" - ha detto il brasiliano dopo l'ultimo successo contro il Celta Vigo - ". Lavoro duramente ogni giorno con lo staff e i miei compagni di squadra per mantenere questo livello. Mi sento sicuro davanti alla porta e abbastanza forte per aiutare la squadra sia in difesa che in attacco".

Sull'ultima sfida vinta nel finale dalla squadra di Arbeloa, ha poi aggiunto: "È stata una partita molto difficile, ci mancavano molti giocatori. Abbiamo lavorato, sofferto molto e siamo riusciti a guadagnare per avere fiducia per mercoledì. Dobbiamo ringraziare i tifosi che sono venuti qui. Niente di meglio di questo come regalo per i nostri tifosi in un giorno come questo".

Riguardo al suo stato di forma, parlando del periodo intenso, ha poi ammesso: "In questa partita ero un po' stanco, ho giocato molte partite in questi ultimi giorni, ma bisogna essere sempre preparati. Abbiamo bisogno della nostra versione migliore contro il City. Con il sostegno di tutti, abbiamo davvero bisogno di loro".