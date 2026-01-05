Ecco Endrick: "Il Lione mi ha contattato e mi sono detto 'wow'. Ho parlato con Fonseca..."

L'Olympique Lione ha presentato il suo nuovo gioiello, in prestito per soli 6 mesi dal Real Madrid, ufficializzato pochi giorni prima di Natale. Mentre Endrick, attaccante brasiliano di 19 anni, ha preso parola di fronte ai giornalisti per raccontare l'emozione del trasferimento in Francia e in Ligue 1: "Quando il Lione mi ha contattato, è stato un momento molto importante per me, per mia moglie e per la mia famiglia. Volevo partire per giocare. Lione, mi sono detto wow!".

E i primi momenti di inserimento nel gruppo di Fonseca sono andati molto bene. "Quando ho capito che il Lione era il mio percorso di vita, ho iniziato a guardare come giocava la squadra. Ho parlato con Paulo Fonseca. Ora è ancora meglio: posso allenarmi e giocare con loro in campo. Riesco persino a scherzare con questa squadra. Sono molto felice", ha riconosciuto il classe 2006. Il brasiliano ora, considerato un predestinato in madrepatria, si appresta a timbrare la prima presenza con i Gones, che potrebbe arrivare nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia contro il Lille domenica prossima dopo i tempi lunghi imposti dalla DNCG per le convalide dei contratti.

Intanto i tifosi del Lione sono impazziti per il suo ingaggio. "Sono molto felice di vedere questo entusiasmo, questo pubblico che mi aspetta con le maglie da firmare. In Brasile ci sarà più visibilità per il Lione e per la Ligue 1. Per me è importante parlare con i tifosi", ha raccontato Endrick. E sulle ambizioni all'OL: "Voglio giocare, aiutare il Lione e vincere. Voglio vincere titoli con l’OL, portarli in alto in classifica e arrivare alle fasi finali. Sono uno che vuole sempre vincere".

Senza negare di voler raggiungere la Seleção al Mondiale del prossimo giugno. "Ho sentito Carlo Ancelotti. Mi ha dato le sue indicazioni. Mi ha detto cosa potevo fare per migliorare. Questo mi ha toccato molto. Mi ha detto: 'Vai, gioca e sviluppa il tuo calcio'. Ho sempre seguito i suoi consigli. Così mi sono detto: 'Andiamo, ci vado'".