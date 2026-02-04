Garnacho punzecchia il Man United, poi paga dazio: social scatenati dopo Arsenal-Chelsea

La semifinale di Carabao Cup tra Arsenal e Chelsea ha regalato un epilogo amaro ad Alejandro Garnacho. L’esterno argentino, passato ai Blues la scorsa estate per 40 milioni di sterline dopo l’addio al Manchester United, era finito sotto i riflettori già alla vigilia per una battuta che non è passata inosservata.

Interrogato sulla possibilità di rimontare il 3-2 dell’andata, Garnacho aveva detto: “Tutti sanno quanto sia difficile giocare lì all'Emirates]. Se, ad esempio, il Man United può batterli lì, possiamo farlo anche noi perfettamente”. Parole che suonavano come una stoccata al suo ex club, reduce da una risalita in classifica sotto la guida ad interim di Michael Carrick.

Entrato dalla panchina nel secondo tempo, il 21enne non è riuscito però a cambiare l’inerzia della gara: il gol nel recupero di Kai Havertz ha sancito l’1-0 per l’Arsenal e il 4-2 complessivo. Sui social, i tifosi dello United non hanno perso l’occasione di ironizzare: “Beh, è andata bene, vero?”, uno dei commenti più ricorrenti. Prima ancora del fischio d’inizio, qualcuno aveva già bollato le sue parole come eccessivamente spavalde. La serata degli Emirati ha trasformato la provocazione in un boomerang.