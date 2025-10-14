Capo Verde in festa per la qualificazione al Mondiale: "Tante emozioni, siamo una famiglia"

La nazionale di Capo Verde è entrata nella storia. Dopo la vittoria per 3-0 contro l’Eswatini, i "Tubarões Azuis" hanno conquistato per la prima volta la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, suscitando l’entusiasmo dei tifosi e una festa memorabile allo Stádio Nacional di Praia.

Al termine della partita, i giocatori non riuscivano a trattenere la gioia. Pico, tra i protagonisti del match, ha dichiarato: "Non riesco a esprimere a parole quello che provo. È una sensazione travolgente di sollievo, gioia e tante emozioni insieme. Questo era il nostro obiettivo e ci siamo riusciti. Fin da piccoli, io e molti dei miei compagni sognavamo di giocare su grandi palcoscenici, e non ce n’è uno più grande del Mondiale. Far parte della prima nazionale capoverdiana qualificata è un sentimento indescrivibile".

Anche Steven Moreira ha condiviso l’emozione: "È semplicemente incredibile. Non riesco a spiegare, sono troppe emozioni insieme. Ancora non credo che siamo al Mondiale. Quando abbiamo segnato il primo gol, abbiamo capito che ce l’avremmo fatta. Vedere la reazione del pubblico e il sostegno reciproco ci ha reso ancora più uniti: siamo una vera famiglia". Un sogno che si realizza, con la consapevolezza di potersela giocare contro le nazionali più forti del mondo.