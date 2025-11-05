PSG falcidiato dagli infortuni, possibile colpo a gennaio: piace Eric Garcia del Barcellona

Di fronte ai ripetuti infortuni di diversi giocatori chiave e dei protagonisti del trionfo in Champions League della scorsa stagione, il PSG potrebbe pensare di rinforzarsi nel mercato invernale. La domanda assilla le menti della dirigenza parigina, che era già in preda di riflessioni sull’aggiunta di un giocatore polivalente per la fascia destra, e ancor prima dell'infortunio di Hakimi (distorsione alla caviglia sinistra) contro il Bayern Monaco (1-2) ieri sera.

Sulla falsariga di quanto fatto sul lato sinistro con Lucas Hernandez e altre soluzioni per far rifiatare Nuno Mendes (anche lui infortunato), secondo quanto riferito da L'Equipe il club transalpino apprezzerebbe molto il profilo di Eric Garcia: 24 anni, di proprietà del Barcellona e soprattutto in scadenza di contratto a giugno 2026.

Il PSG sta lavorando per cercare di portare il centrale, in grado di dislocarsi anche sulla fascia come terzino destro, a parametro zero la prossima estate. Anche se in questa stagione è stato molto impiegato (14 partite) da Hansi Flick in blaugrana. Qualora la situazione dovesse evolversi positivamente, nella contrattazione di un affare per gennaio, i francesi potrebbero anche pensare di intavolare un colpo con il pagamento di un'indennità di trasferimento dal Barcellona. Così da strappare il consenso dei catalani a lasciar partire subito il giocatore.