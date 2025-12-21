Ufficiale Esonerato dal Nantes 11 giorni fa, Luis Castro firma come nuovo tecnico del Levante

Esonerato il 10 dicembre dal Nantes, Luis Castro non è rimasto a lungo senza panchina. Il tecnico portoghese di 45 anni è stato nominato nelle ultime ore allenatore del Levante, ultimissimo in LaLiga, per tentare di risollevare le sorti del club spagnolo. L'accordo firmato con i Granotes ha validità fino all'estate del 2027, dunque un anno e mezzo.

Il comunicato ufficiale

"Il Levante UD ha raggiunto un accordo con Luis Castro affinché diventi il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico portoghese firma fino a giugno 2027 e arriva dal FC Nantes, dopo aver allenato in precedenza l’USL Dunkerque e aver sviluppato parte della sua carriera nel settore giovanile del Benfica", si legge dalla nota del club di Liga.

"Luis Castro (Portogallo, 45 anni), cresciuto nel vivaio del Benfica, si è affermato come un allenatore metodico e specialista nel miglioramento individuale. La sua esperienza a Lisbona si è conclusa con la conquista della UEFA Youth League e con la valorizzazione di talenti come João Neves, Gonçalo Ramos e António Silva.

Nel 2023 ha assunto la sfida di guidare l’USL Dunkerque, conducendo uno dei progetti con il budget più basso della seconda divisione francese. Nella scorsa stagione l’allenatore portoghese ha firmato un’annata storica per il club: ha lottato per la promozione nei playoff e ha raggiunto le semifinali della Coupe de France dopo aver eliminato avversari come Lille e Brest. Inoltre, è arrivato a un passo dalla finale dopo la sconfitta contro il PSG in una partita in cui la sua squadra era riuscita a portarsi sul 2-0 prima dell’intervallo. Il suo lavoro non è passato inosservato in Francia e, dopo aver raggiunto un accordo tra i club, Castro è stato annunciato come nuovo allenatore del FC Nantes nel giugno 2025, compiendo il salto in Ligue 1".

In conclusione: "Il Levante UD rafforza così un progetto basato sulla metodologia, con l’obiettivo di elevare il proprio livello competitivo e consolidare un’identità riconoscibile. Il club gli augura il meglio in questa nuova tappa alla guida della panchina granota".