Europa League, otto giocatori in vetta alla classifica marcatori dopo la quarta giornata

Grande equilibrio nella corsa al titolo di capocannoniere della UEFA Europa League 2025/26. Dopo la quarta giornata, ben otto giocatori condividono la vetta con tre reti a testa, in un torneo che si sta rivelando equilibrato, ricco di sorprese e gol spettacolari.

Tra i protagonisti spicca Kerem Aktürkoğlu del Fenerbahçe, decisivo con una doppietta nel 2-1 contro il Nizza e un rigore vincente nel successo per 1-0 sullo Stoccarda. Il turco condivide la leadership con Djú Franculino (Midtjylland), Hamza Igamane (Lille), Igor Jesus (Nottingham Forest), Fran Navarro (Braga), Xherdan Shaqiri (Basilea) e la coppia del Panathinaikos, Karol Świderski e Anass Zaroury.

Świderski ha trovato il gol nelle prime tre giornate, mentre il compagno Zaroury ha realizzato la prima tripletta stagionale del torneo nel 4-1 inflitto agli Young Boys all’esordio. Tra gli altri leader, spiccano anche Shaqiri, autore di una doppietta decisiva nel 3-1 del Basilea contro l’FCSB, e Navarro, in gol nel pirotecnico 4-3 tra Braga e Gent. A inseguire ci sono 26 giocatori con due reti, tra cui Iago Aspas (Celta Vigo) e John McGinn (Aston Villa).

Classifica marcatori Europa League 2025/26

3 gol: Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Franculino (Midtjylland), Igamane (Lille), Igor Jesus (Nottingham Forest), Navarro (Braga), Shaqiri (Basilea), Świderski (Panathinaikos), Zaroury (Panathinaikos).