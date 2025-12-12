Luis Enrique: "Non parlo mai degli arbitri perché sono difficili da gestire. Dembele? Prudenza"

Mentre in Ligue 1 dirigenti e giocatori moltiplicano le critiche pubbliche nei confronti degli arbitri, il Paris Saint-Germain segue una strada diversa. Luis Enrique, infatti, non ha alcuna intenzione di alimentare il clima di contestazione che circonda il campionato francese, nemmeno dopo episodi controversi come l’intervento di Camara su Chevalier nell’ultimo Monaco-PSG.

Alla vigilia della sfida contro il Metz, il tecnico spagnolo ha spiegato perché sceglie sempre il silenzio: "È un tema molto interessante, e mi piacerebbe parlarne. Ma sono da tanti anni nel calcio e ho accumulato molta esperienza. Da molto tempo ho deciso di non commentare più l’arbitraggio. Vorrei dire ciò che penso, certo, ma preferisco dare l’esempio ai miei giocatori: bisogna focalizzarsi su ciò che possiamo controllare. Gli arbitri sono un elemento difficile da gestire. A medio e lungo termine è più positivo evitare polemiche continue", ha dichiarato.

Luis Enrique ha poi affrontato un altro argomento delicato: la situazione di Ousmane Dembélé. Eroe della memorabile seconda parte della stagione 2024/25 e vincitore del Pallone d’Oro, l’esterno francese ha giocato soltanto 12 partite quest’anno, frenato da due gravi infortuni e da un recente problema influenzale. "È un peccato per lui e per la squadra: in questi primi quattro mesi non abbiamo mai visto Ousmane al 100%. Conosciamo il suo valore e abbiamo piena fiducia, ma dobbiamo gestire la situazione. È una mia responsabilità riportarlo nelle condizioni ideali. Purtroppo è stato malato negli ultimi giorni. Oggi è tornato ad allenarsi, ma individualmente. Deve riprendere il percorso di recupero e serve prudenza", ha sottolineato l’allenatore.