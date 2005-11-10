Occhio al futuro di Grealish: contratto in scadenza e l'Everton può scaricarlo

Situazione tutta da definire quella di Jack Grealish, escluso nella sfida di Carabao Cup dell'Everton per motivi disciplinari, dopo un ritardo in allenamento. Il giocatore è tornato ad allenarsi e sarà probabilmente multato, ma secondo la BBC è da capire se l'episodio possa porre la fine del suo futuro con il club, al di là che possa giocare ancora o meno nelle prossime sfide.

E c'è un aspetto che potrebbe spingere le squadre interessate a un esterno sinistro a farsi avanti: se da un lato il suo contratto attuale è molto alto, dall'altro il suo contratto con il Manchester City è in scadenza nel 2027. L'inglese poi ha da poco compiuto 31 anni. Dobbiamo aspettarci che anche qualche squadra italiana faccia un sondaggio? C'è da capire che tipo di contratto possa chiedere, visto che le cifre attuali sembrano fuori mercato per i nostri club.

La situazione di Grealish

Il trentunenne inglese si trova nel suo ultimo anno di contratto con il Manchester City a 300.000 sterline a settimana ed è attualmente in prestito all'Everton per la seconda stagione consecutiva. Nella scorsa annata, prima di un infortunio al piede a gennaio, aveva collezionato due gol e sei assist in 20 presenze con i Toffees. Dopo essere rientrato temporaneamente al City e aver disputato il Community Shield e la prima giornata di campionato con i Citizens, Grealish è tornato all'Everton a fine mercato, raccogliendo finora cinque presenze in Premier League e una in EFL Cup.

E ora? Grealish verso l'addio

L'episodio disciplinare arriva in un momento delicato per la squadra, che si ritrova con una rosa ridotta dopo la sessione estiva di trasferimenti. Nonostante l'assenza del centrocampista, l'Everton ha conquistato il passaggio ai quarti di finale contro il Fleetwood Town. Come riporta la BBC, per il giocatore ora il futuro all'Everton è in discussione e la soluzione più probabile è che si vada verso un addio.