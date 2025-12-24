Coppa d'Africa, la Guinea Equatoriale di Saul Coco beffata: il Burkina Faso passa 2-1

È terminata la gara fra Burkina Faso e Guinea Equatoriale, valida per il gruppo E della Coppa d'Africa 2025, che si sta svolgendo in Marocco (la partita in questione si è disputata a Casablanca). Il risultato finale è di 2-1. Dal 50' la Guinea Equattoriale è rimasta in 10 per l'espulsione di Basilio Ndong. Nonostante l'inferiorità numerica però è riuscita a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Marvin Anieboh, arrivata all'85'. Anieboh è un difensore in forza all'UD Sanse, in quarta serie spagnola ed era subentrato da appena 3 minuti in campo. In pieno recupero però ecco arrivare la beffa. Prima il pareggio del Burkina Faso con Minoungou al 95', poi il sorpasso con Tapsoba al 98'.

Fra le fila della Guinea Equatoriale hanno giocato da titolari sia il difensore del Torino Saul Coco - rimasto in campo 90 minuti - che l'attaccante della Vis Pesaro José Machin, in campo fino al 67'. Solo panchina invece per Pedro Obiang, centrocampista del Monza.

Le gare in programma oggi sono in totale quattro. Come detto dopo Burkina Faso-Guinea Equatoriale sarà il turno di Algeria-Sudan nel gruppo E. In serata le due gare del Gruppo F: alle 18.00 Costa d'Avorio-Mozambico, alle 21.00 Camerun-Gabon.

GRUPPO E

Burkina Faso vs Guinea Equatoriale 2-1

16:00 - Algeria vs Sudan (Rabat)

Classifica Gruppo E

1. Burkina Faso 2 (1)

2. Algeria 0 (0)

3. Sudan 0 (0)

4. Guinea Equatoriale 0 (1)

GRUPPO F

18:00 - Costa d'Avorio vs Mozambico (Marrakech)

21:00 - Camerun vs Gabon (Agadir)