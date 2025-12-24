Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Momenti di paura in casa Messi: grave incidente per la sorella Maria Sol e matrimonio rimandato

Momenti di paura in casa Messi: grave incidente per la sorella Maria Sol e matrimonio rimandatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 14:41Calcio estero
Simone Lorini

Quello che doveva essere un inizio di 2026 all'insegna dei festeggiamenti si è trasformato in un momento di grande apprensione per la famiglia Messi. Maria Sol Messi, sorella minore del fuoriclasse dell'Inter Miami, è stata coinvolta in un grave incidente stradale in Florida, evento che ha scosso la famiglia della "Pulga" e costretto al rinvio del suo imminente matrimonio.

Secondo quanto riferito dal conduttore televisivo argentino Ángel de Brito e ripreso dal Daily Star, l'incidente sarebbe avvenuto mentre la donna si trovava alla guida a Miami. Stando alle prime ricostruzioni, Maria Sol avrebbe perso conoscenza al volante, finendo per impattare violentemente contro una barriera protettiva.

Sebbene le fonti confermino che la sorella di Leo sia attualmente "fuori pericolo", il bollettino medico parla di un quadro clinico complesso: la trentunenne avrebbe riportato fratture multiple e diverse ustioni, che richiederanno un lungo e delicato percorso di riabilitazione. La gravità delle ferite ha imposto un drastico cambio di programmi. Maria Sol avrebbe dovuto convolare a nozze il prossimo 3 gennaio a Rosario, in Argentina, con un membro dello staff tecnico dell'Inter Miami. Data l'impossibilità fisica della sposa di presenziare, la cerimonia è stata ufficialmente posticipata a data da destinarsi.

Minore di sei anni rispetto a Lionel, Maria Sol è una figura centrale nell'ecosistema imprenditoriale del fratello. Stilista e imprenditrice di successo, è nota soprattutto per il ruolo di Brand Manager per The Messi Store, dove lavora a stretto contatto con Virginia Hilfiger (sorella del celebre Tommy).

